В Одесской области открыли мемориальный комплекс погибшим морпехам

На территории военного городка Дачное Беляевского района Одесской области торжественно открыт мемориальный комплекс погибшим воинам отдельной бригады морской пехоты.

Об этом сообщается на странице ВМС ВСУ в Facebook.

Участники церемонии почтили минутой молчания павших морских пехотинцев и возложили венки и цветы к мемориалу, состоящему из нескольких элементов, в которых присутствует атрибутика, характерная для морских пехотинцев: берет, якорь, корабельная рында. На фоне военной символики — журавли, которые поднимаются в небеса.

Родственникам погибших моряков вручили награды.

Фото: Facebook