Подозреваемый в убийстве одесской девочки изменил свои показания

Подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко её односельчанин Николай Тарасов заявил в суде, что он её не убивал, а признаться в убийстве его силой заставили в полиции.

Об этом подсудимый заявил 10 декабря в ходе заседания в Раздельнянском районом суде Одесской области, где началось рассмотрение дела по существу, сообщает Думская.

«Я её не убивал. Полицейские заставили меня взять вину. Они меня били. Сколько раз они обыскивали наш дом, и только спустя неделю нашли её в яме. Они говорят, что я перепрятал тело. Но я этого не делал», — сказал Николай Тарасов.



Отмечается, что на заседание в суд приехали около 50 жителей посёлка Ивановка, в котором жили Дарья Лукьяненко и Николай Тарасов.

Адвокат подозреваемого не явился в суд, поэтому заседание перенесли на 11 декабря.

Как ранее сообщала Одесса News, 11-летняя Дарья Лукьяненко была жестоко убита минувшим летом в посёлке Ивановка.

Фото и видео: Думская