Кому в Одессе 12 декабря отключат воду

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей области, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на водоводе диаметром 900 мм в с. Фонтанка 12 декабря будет прекращена подача воды отдельным потребителям.
Водоснабжение будет прекращено с 09:00 до 20:30 следующим потребителям области:
— с. Лески;
— с. Крыжановка;
— с. Фонтанка;
— ТРЦ «Ривьера»;
— ЖК «Зелёный мыс»;
— ЖК «Золотая Эра»;
— ЖК «Приморские Сады»;
— пос. «Тартус»;
— ЖК «Ривьера Сити».
Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).