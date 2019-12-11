Кому в Одессе 12 декабря отключат воду

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей области, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на водоводе диаметром 900 мм в с. Фонтанка 12 декабря будет прекращена подача воды отдельным потребителям.

Водоснабжение будет прекращено с 09:00 до 20:30 следующим потребителям области:

— с. Лески;

— с. Крыжановка;

— с. Фонтанка;

— ТРЦ «Ривьера»;

— ЖК «Зелёный мыс»;

— ЖК «Золотая Эра»;

— ЖК «Приморские Сады»;

— пос. «Тартус»;

— ЖК «Ривьера Сити».

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).