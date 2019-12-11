Командующий ВМС рассказал о планах освобождённых из плена моряков

Украинские моряки, которые были освобождены из российского плена в сентябре 2019 года, прошли курс реабилитации, вернулись к исполнению служебных обязанностей, некоторые из них намерены учиться в военных вузах, перейти на другие должности.

Об этом командующий ВМС Украины Игорь Воронченко рассказал Укринформу.

«Они прошли курс реабилитации. По здоровью уже всё в норме, приступили к исполнению своих обязанностей. Некоторые из моряков, вернувшихся из плена, намерены продолжать обучение в высших военных учебных заведениях, кто-то захотел повысить свой профессиональный уровень и перейти на другие классы кораблей. Кто-то остался в своих экипажах. Они в нашей семье, они закалённые, настроены на новые свершения и победы», — сказал адмирал Воронченко.

Командующий ВМС Украины поблагодарил всех, кто прилагал усилия для возвращения украинских моряков.

«Спасибо всем, кто боролся за как можно скорое освобождение моих подчинённых. 7 сентября усилиями Президента, всего общества Украины они были возвращены домой», — сказал адмирал Воронченко.

Как сообщала Одесса News, Россия захватила три корабля ВМС Украины и 24 украинских военнослужащих – моряков и сотрудников СБУ – 25 ноября 2018 года неподалёку Керченского пролива с применением оружия в международных водах.

Международный трибунал по морскому праву предписал России немедленно освободить военных и вернуть корабли. Москва отказалась это сделать.

Моряков в конечном итоге передали Украине не по решению трибунала, а в рамках обмена пленными. При этом Россия отпустила моряков формально под «личное обязательство» по первому вызову явиться в Россию на суд над ними в деле, которое там в РФ так и не закрыли.