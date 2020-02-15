Один за другим исчезают украинские моряки с иностранных судов

Три украинских моряка пропали в разных рейсах в этом году.

Как сообщили в одесском фонде помощи морякам и их семьям «Ассоль», 24 января на переходе из Эквадора в Панаму исчез Евгений Володимирович Масленников — моряк с судна Green Italia (Багамы); 8 февраля с судна «Виктория» (флаг Белиза) исчез Александр Александрович Горяев; 23 января пропал гражданин Украины Денис Владимирович Литвиненко, находившийся в рейсе на судне Star Aquila (Маршалловы острова).

Отмечается, что Масленникову 37 лет. Он родился 14 октября 1983 года.

Александру Горяеву 33 года, Как сообщил родственникам пропавшего моряка представитель имеющей отношение к рейсу крюинговой компании произошло это на пути в Иран — в нейтральных водах Персидского залива. «После списания капитана и старпома на их место пришли граждане России из Ростова–на–Дону, с которыми у пропавшего Горяева были недоразумения, — рассказал он.

Сестра и жена пропавшего уверены: дело об исчезновении украинского моряка пытаются замять. Хотя МИД поручил Посольству Украины в Иране поручили принять меры для надлежащего расследования этого факта.

Как сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, поисковые мероприятия на борту судна не принесли результатов, 9 февраля береговая охрана порта Бандер-Аббас (Иран) отправила в зону пребывания судна вертолёт. По информации береговой охраны Ирана, поисковые мероприятия оказались безрезультатными.

Погорельцев сообщил, что в данное время судно «Виктория» находится в порту Бандер Имам Хомейни, где служба безопасности порта проводит предварительное расследование инцидента, а в ближайшее время расследованием займутся правоохранительные органы Ирана.

«Посольство Украины в Иране установило контакт с родственниками пропавшего моряка, береговой охраной порта Бандер-Аббас, капитаном и владельцем судна. Департамент консульской службы МИД поручил причастным зарубежным дипломатическим учреждениям Украины принять меры для надлежащего проведения расследования по факту исчезновения украинского гражданина», — заявил Погорельцев, добавив, что дело находится на контроле у Посольства Украины в Иране и Департамента консульской службы МИД.

Второй механик судна Star Aquila Денис Литвиненко пропал 23 января в 12 морских милях от острова Дофин-Айленд, штат Алабама. Как сообщили родственники моряка, В момент его пропажи судно стояло на рейде. Организованные на борту поиски результатов не дали.

Денис Литвиненко — выпускник Одесского национального морского университета. В последнее время жил в Калуше Ивано-Франковской области. Трудоустраивался через одесский крюинг V.Ships. Судно Star Aquila (IMO 9594573, флаг Маршалловых островов) находится в управлении греческой компании Star Bulk Carriers.

Как сообщала Одесса News, в июле 2019 года на борту танкера Gas Aegean, который шёл под либерийским флагом в Индийском океане, обнаружили мёртвого украинского моряка.