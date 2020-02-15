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Один за другим исчезают украинские моряки с иностранных судов

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Три украинских моряка пропали в разных рейсах в этом году.

Как сообщили в одесском фонде помощи морякам и их семьям «Ассоль», 24 января на переходе из Эквадора в Панаму исчез Евгений Володимирович Масленников — моряк с судна Green Italia (Багамы); 8 февраля с судна «Виктория» (флаг Белиза) исчез Александр Александрович Горяев; 23 января пропал гражданин Украины Денис Владимирович Литвиненко, находившийся в рейсе на судне Star Aquila (Маршалловы острова).

Отмечается, что Масленникову 37 лет. Он родился 14 октября 1983 года.

Евгений Масленников

Александру Горяеву 33 года, Как сообщил родственникам пропавшего моряка представитель имеющей отношение к рейсу крюинговой компании произошло это на пути в Иран — в нейтральных водах Персидского залива. «После списания капитана и старпома на их место пришли граждане России из Ростова–на–Дону, с которыми у пропавшего Горяева были недоразумения, — рассказал он.

Сестра и жена пропавшего уверены: дело об исчезновении украинского моряка пытаются замять. Хотя МИД поручил Посольству Украины в Иране поручили принять меры для надлежащего расследования этого факта.

Как сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, поисковые мероприятия на борту судна не принесли результатов, 9 февраля береговая охрана порта Бандер-Аббас (Иран) отправила в зону пребывания судна вертолёт. По информации береговой охраны Ирана, поисковые мероприятия оказались безрезультатными.

Александр Горяев

Погорельцев сообщил, что в данное время судно «Виктория» находится в порту Бандер Имам Хомейни, где служба безопасности порта проводит предварительное расследование инцидента, а в ближайшее время расследованием займутся правоохранительные органы Ирана.

«Посольство Украины в Иране установило контакт с родственниками пропавшего моряка, береговой охраной порта Бандер-Аббас, капитаном и владельцем судна. Департамент консульской службы МИД поручил причастным зарубежным дипломатическим учреждениям Украины принять меры для надлежащего проведения расследования по факту исчезновения украинского гражданина», — заявил Погорельцев, добавив, что дело находится на контроле у Посольства Украины в Иране и Департамента консульской службы МИД.

Второй механик судна Star Aquila Денис Литвиненко пропал 23 января в 12 морских милях от острова Дофин-Айленд, штат Алабама. Как сообщили родственники моряка, В момент его пропажи судно стояло на рейде. Организованные на борту поиски результатов не дали.

Денис Литвиненко

Денис Литвиненко — выпускник Одесского национального морского университета. В последнее время жил в Калуше Ивано-Франковской области. Трудоустраивался через одесский крюинг V.Ships. Судно Star Aquila (IMO 9594573, флаг Маршалловых островов) находится в управлении греческой компании Star Bulk Carriers.

Как сообщала Одесса News, в июле 2019 года на борту танкера Gas Aegean, который шёл под либерийским флагом в Индийском океане, обнаружили мёртвого украинского моряка.

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