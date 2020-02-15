В Одессе почтили память воинов-интернационалистов

15 февраля по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и 31-й годовщины вывода ограниченного контингента войск с территории Демократической Республики Афганистан в Одессе прошли памятные торжественные мероприятия.

С утра одесситы возложили цветы к памятникам и монументам погибшим воинам-интернационалистам на Мемориале героической обороны Одессы 411-й береговой батареи, в парке на 7-й ст. Большого Фонтана, к подножию памятника воинам-интернационалистам в парке им. Т. Г. Шевченко.

Как сообщает наш корреспондент, по центральным улицам Одессы прошла колонна участников боевых действий и членов семей погибших военнослужащих.

Самые многолюдные мероприятия начались на улице Пушкинской в Свято-Ильинском монастыре, где проходят панихиды по погибшим воинам-афганцам.



Многие воины-интернационалисты встретились в первый раз за долгое время.



Кто-то оживлённо общался, вспоминал боевые дни, кто-то спешил возложить цветы к мемориалу своим павшим товарищам.



Несколько последних лет на мероприятиях появляется Сергей Кивалов в сопровождении Афанасия Радукана. Участники удивлялись отсутствию на торжествах городского головы Геннадия Труханова.





Для ориентирования организаторы прикрепили объявления с наименованием воинских подразделений, чтобы объединить своих сослуживцев.



Сформировавшаяся колонна начала своё движение в сторону парка Шевченко. Возглавил её, по традиции, БТР, в котором с боевым знаменем находился воин, прошедший Афганистан.





Под звуки оркестра ВСУ двинулась многолюдная колонна.



За БТР шли матери погибших воинов.



И сами воины-афганцы.



А в парке Шевченко тем временем накрывались столы и варилась традиционная солдатская каша с тушёнкой.



Там же, в ожидании колонны, наш фотокор заметил людей, стоявших с самодельным плакатом, посвящённым Героям Советского Союза.





При приближении колонны к парку во главе её встали руководители общественных ветеранских организаций, народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николай Скорик, представители облгосадминистрации, Одесского горсовета.



Возложение цветов прошло под салют в честь павших.







Как всегда, на памятнике выросла гора из алых гвоздик.





После возложения цветов участники торжества отправились к столам, чтоб вспомнить былое и помянуть павших в боях.







В храмах Одессы прошли панихиды по погибшим военнослужащим.

Фото: Александр Александров