Кому в Одессе отключат газ 18 февраля

В связи с работами на распределительном газопроводе высокого давления по Балтской дороге в Одессе 18 февраля отключат газ некоторым потребителям города.

Об этом сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы.

Газоснабжение будет прекращено в этот день с 10:00 до 17:30 по следующим адресам: