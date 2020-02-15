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Кому в Одессе отключат газ 18 февраля

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В связи с работами на распределительном газопроводе высокого давления по Балтской дороге в Одессе 18 февраля отключат газ некоторым потребителям города.

Об этом сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы.

Газоснабжение будет прекращено в этот день  с 10:00 до 17:30 по следующим адресам:
Адрес
Название
1
Балтская дорога, 5
Кадуха Ю.Г.
2
Балтская дорога, 5
  ЧП Ковтун
3
Балтская дорога, 5
Сукисян С.Р
4
Балтская дорога, 5
СПД Малахов С.А
5
Балтская дорога, 5/4
ООО ЮНЛ Гарант Луканин
6
Балтская дорога, 5/10
ООО Людмила плюс
7
Балтская дорога, 15
ООО «Фарма»
8
Балтская дорога, 23
«Ферум»
9
Балтская дорога, 24
ООО Юраш Янчев
10
Атамана Чепиги, 35/2
СПД Киров
11
Балтская дорога, 5
ООО «флор»
12
Атамана Головатого, 102 б
 Одесский госуниверситет МВД
13
Черноморского казачества, 161
 здание бывш. Фокстрот
14
Черноморского казачества, 159
АЗС «Сокар»
15
Черноморского казачества, 161
ООО «Депо»

 

 

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