Кому в Одессе отключат газ 18 февраля

В связи с работами на распределительном газопроводе высокого давления по Балтской дороге в Одессе 18 февраля отключат газ некоторым потребителям города.
Об этом сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы.
Газоснабжение будет прекращено в этот день с 10:00 до 17:30 по следующим адресам:
|
№
|
Адрес
|
Название
|
1
|
Балтская дорога, 5
|
Кадуха Ю.Г.
|
2
|
Балтская дорога, 5
|ЧП Ковтун
|
3
|
Балтская дорога, 5
|
Сукисян С.Р
|
4
|
Балтская дорога, 5
|
СПД Малахов С.А
|
5
|
Балтская дорога, 5/4
|
ООО ЮНЛ Гарант Луканин
|
6
|
Балтская дорога, 5/10
|
ООО Людмила плюс
|
7
|
Балтская дорога, 15
|
ООО «Фарма»
|
8
|
Балтская дорога, 23
|
«Ферум»
|
9
|
Балтская дорога, 24
|
ООО Юраш Янчев
|
10
|
Атамана Чепиги, 35/2
|
СПД Киров
|
11
|
Балтская дорога, 5
|
ООО «флор»
|
12
|
Атамана Головатого, 102 б
|Одесский госуниверситет МВД
|
13
|
Черноморского казачества, 161
|
здание бывш. Фокстрот
|
14
|
Черноморского казачества, 159
|
АЗС «Сокар»
|
15
|
Черноморского казачества, 161
|
ООО «Депо»