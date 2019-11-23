В Одессе завершено досудебное расследование убийства 11-летней Даши Лукьяненко

Досудебное расследование по факту убийства в Одессе 11-летней Даши Лукьяненко завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

«Злоумышленник обвиняется сразу по четырём статьям Уголовного кодекса Украины — незаконное лишение свободы несовершеннолетнего (ч.2 ст.146), покушение на её изнасилование (ч.2 ст.15 ч.4 ст.152), убийство (п.п. 2, 9, ч.2 ст.115) и надругательство над её телом (ч.1 ст.297)», — говорится в сообщении.



Как информировала Одесса News, жестокое убийство одиннадцатилетней Даши Лукьяненко произошло в июне этого года в посёлке Ивановка Одесской области. Пропавшую девочку искали правоохранители и неравнодушные граждане. Поисковая операция проводилась на земле, с воздуха и под водой, и продолжалась почти неделю.

На основании собранной информации полицейские поминутно восстановили последние часы жизни ребёнка и установили, что к преступлению причастен 22-летний местный житель Николай Тарасов. В доме, где жил подозреваемый, был проведён обыск. Тело убитой девочки нашли в выгребной яме домохозяйства. Преступник был задержан и арестован без права внесения залога.

«В ходе досудебного расследования был проведён ряд экспертиз и собрано достаточно доказательств, чтобы доказать вину обвиняемого. Точку в деле поставит суд», — отметил начальник полиции Одесской области Олег Бех.

Фото: Думская