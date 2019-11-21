Полиция нашла причастного к повреждению в Одессе мемориальной доски

Правоохранители разоблачили причастного к повреждению 11 ноября памятной доски в центре Одессы, на фасаде здания по улице Преображенской.

Об этом сообщает Приморский отдел полиции на сайте Нацполиции Одесской области.

Разбитие таблички, установленной в память о погибших во время трагических событий 2 мая 2014 года, сотрудники полиции квалифицировали как «хулиганство», и немедленно начали поиски правонарушителя.

В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий в совершении указанного преступления был разоблачён местный житель, которому сообщено о подозрении по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет.

По информации Думской, этим хулиганом оказался некий Александр Евченко, который признался в содеянном на камеру, а также попросил прощения у близких погибшего и патриотической общественности за разбитую доску в честь активиста «Правого сектора» Игоря Иванова.

Той хто розбив дошку, репост.Євченко Олександр Миколайович 1981рП.с. Цей «чоловік» виявляється любитель рф та антимайдану, на відео збрехав що аполітичний, ватник який по п’яні вирішив помститися нашому герою.Скоро суд, завітаємо та «попросимо» найвищу кару. Gepostet von Дем'ян Ганул am Mittwoch, 20. November 2019

Евченко переехал в Одессу два года назад, и говорит, что не знал детали событий 2014-го в Одессе. Более того, в ту ночь он даже не понял, что разбил мемориальную доску, — пишет издание.

«Я поругался с женой. Приехал на работу, напился, скачал фильм «Джокер». Под впечатлением от просмотра и в пьяном угаре начал творить «чудеса». Намазал рожу, шёл по улице, пел песни, махал кувалдой, приставал к прохожим. Я не понял, что это за табличка. Думал, вывеска магазина», — рассказал Александр.

Что разбил мемориальную доску мужчина осознал только утром, посмотрев новости. Сдаться сразу побоялся из-за резонанса. Политикой интересуется мало, ни в каких движениях не состоит, и пообещал компенсировать причинённый ущерб.

Как сообщала Одесса News, 31 октября в Одессе со здания на ул. Канатной возле Куликова поля был незаконно демонтирован памятный знак в честь полководца Георгия Жукова.

Фото: Думская

Видео: Демьян Ганул