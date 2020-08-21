В Одессе снимают очередное кино

В Одессе начались съёмки полнометражного художественного фильма «Теперь я турок, не казак».

Это один из трёх проектов Одесской киностудии, которые победили на 11-м конкурсном отборе Госкино и получат государственное финансирование, сообщает Думская.

Работа над созданием фильма началась давно, но к съёмкам приступили только сейчас.

Действие фильма происходит в довоенном Мариуполе.

«17-летние Фрося и Лёнчик любят друг друга первой страстной любовью: мечтают жениться. Но Фрося украинка, а Лёнчик еврей. Очень трудно отцу девушки породниться с таким. Алексей Иванович добрый человек, но своеобразный православный верующий. Как ему поступиться своими убеждениями и пустить в семью иноверца? Беременность Фроси. Первый день войны. Лёнчик на фронт. Оккупация. Разбомбленная танцплощадка, доносы, мародёрство, фашистский террор в отношении евреев, расстреливают всех, даже детей со смешанной кровью…», — так сюжет описывает пресс-служба киностудии.

Автор сценария картины — Евгений Митько — умер в 2007 году. По его сценариям поставлено больше 30 фильмов, среди которых — «Республика ШКИД», «Цыган», «Бумбараш».

Режиссер-постановщик — 82-летний народный артист Украины Виллен Новак. Самая известная его работа — «Принцесса на бобах» (1997) с Еленой Сафроновой и Сергеем Жигуновым в главных ролях.

Художник-постановщик новой картины Валентин Гидулянов скончался в прошлом году. Он работал в таких известных фильмах, как «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «В поисках капитана Гранта» и «Дежавю» Юлиуша Махульского.

Композитор ленты — народный артист Украины Владимир Губа. Как и Новаку, ему 82. Он создал музыку для множества художественных и мультипликационных фильмов, в частности для цикла «Как казаки…».

В съёмках фильма приняли участие курсанты Мореходного училища им.А.И.Маринеско НУ «ОМА».

Два других проекта одесской киностудии, прошедших отбор в Госкино, — болгарско-украинский фильм «Край реки» и биографическая картина «Режиссёр» о молодом Александре Довженко.

Как сообщала Одесса News, в июне 2020 года Одесская киностудия завершила съёмки фильма «Крепость Хаджибей».