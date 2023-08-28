Второе судно из Одесского порта успешно прошло временным коридором

Второе из заблокированных из-за российско-украинской войны судов — балкер PRIMUS сингапурского оператора под флагом Либерии — успешно прошло временным коридором и достигло территориальных вод Румынии.

Об этом Президент Владимир Зеленский написал в соцсети Х (бывший Тwitter).

«Второе судно достигло румынских территориальных вод после успешного прохождения через наш временный черноморский коридор», — отметил Зеленский.

По его словам, судно, загруженное сталью для африканских потребителей, было заблокировано с февраля 2022 года.

«Мы защищаем свободу судоходства реальными делами, а мир выигрывает от стабильности. Спасибо всем, кто сделал это возможным: нашим портовикам, нашим воинам и всем, кто защищает свободу», — подчеркнул Президент.

Как сообщала Одесса News, 16 августа первый корабль — контейнеровоз JOSEPH SCHULTE (флаг Гонконг) — покинул морской порт Одессы по временному коридору для гражданских судов.

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