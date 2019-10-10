Одесская мэрия отсудила 92 миллиона у продавцов зданий «Краяна»

Хозяйственный суд Одесской области постановил взыскать с фирмы «Девелопмент элит» 92 миллиона гривен, которые мэрия переплатила при покупке здания завода «Краян» на Косовской в Одессе, где сегодня расположилась «новая мэрия».

Как пишет ТАЙМЕР, изначально здания «Краяна» оценили в 185 миллионов гривен. Однако позже, когда этой сделкой заинтересовалось НАБУ, стороны решили, что это слишком много, и в итоге решили снизить цену до 90 миллионов. Разницу в размере 95 миллионов гривен продавец — фирма «Девелопмент элит» — согласилась вернуть городу, о чём стороны подписали приложение к договору.

Но, как отмечается, по факту фирма перечислила в бюджет лишь 2,7 миллиона гривен. Остаток суммы в размере 92 миллионов гривен мэрии пришлось «выбивать» в судебном порядке.

«Суд подтвердил: «Девелопмент элит» должна расплатиться. Кроме того, теперь предприятие, которое принято связывать с экс-нардепом Александром Дубовым, должно ещё заплатить 672 тысячи гривен судебных издержек», — резюмирует издание.