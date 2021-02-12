Приговор: житель Одесчины 7 с лишним лет не сможет переправлять людей через границу

Приговором Раздельнянского районного суда Одесской области 46-летний правонарушитель признан виновным в незаконной переправке людей через государственную границу Украины и приговорён к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что подсудимый, действуя с корыстных побуждений, организовал незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. Путём распространения информации он начал подыскивать людей, которые интересовались переходом границы в направлении Республики Молдова вне установленных пунктов пропуска.

«Свои услуги мужчина оценил в 15 000 гривен. Он планировал часть денег за такую ​​сделку получить сразу, а остальные, по договорённости, человек, которого переправляли через границу, должен был передать неустановленным досудебным расследованием лицам в условленном месте уже на территории Республики Молдова.

Правонарушитель был задержан в с. Степановка Раздельнянского района с поличным — во время получения им первой части денежного вознаграждения. 46-летний мужчина ранее не судим, на момент совершения преступления не работал. У него на иждивении несовершеннолетний сын 2004 года рождения.

Обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления в суде не признал, отметив, что не признаёт обвинение в организации незаконной переправки лиц через границу, никогда таким не занимался, а согласился на это предложение впервые и только с целью заработать «лёгких денег», так как находился в тяжёлом материальном положении.

Однако, предоставляя суду показания, постоянно путался в них, искажая их смысл в свою пользу.

Суд, оценив показания обвиняемого и показания свидетеля в совокупности с другими взаимосгласованными доказательствами, пришёл к выводу о доказанности его вины.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года в Черноморском порту пограничники обнаружили двух нелегальных мигрантов-сирийцев, прибывших из Турции.

Фото: Госпогранслужба

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