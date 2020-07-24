В Одесской области мужчина устроил стрельбу и угрожал полицейским

23 июля правоохранителям поступило сообщение от председателя одного из сёл Арцизского района Одесской области о том, что из дома 60-летнего местного жителя слышны выстрелы.

Как сообщается на сайте Нацполиции Одесской области, на место прибыли сотрудники полиции, но увидев их, мужчина через окно показал пистолет и заверил, что выстрелит, если те приблизятся.

По требованию полицейских прекратить противоправные действия и сдать оружие, мужчина не отреагировал и начал стрелять.



Все же правонарушителя разоружили и доставили в отдел полиции. У него изъяли пневматический пистолет. От противоправных действий злоумышленника никто не пострадал.

За содеянное правонарушителю грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, 24-летний житель Арциза в один день поджёг жилой дом и музыкальную школу.

Фото и видео: Нацполиция Одесской области