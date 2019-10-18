Молодёжь Одессы приглашается на «Мамахохотала-шоу»

Почему стоит пойти на Мамахохотала Шоу?

1. Юмористический проект № 1 для молодёжной аудитории в Украине.

2. Шоу уже 11 сезонов успешно выходит на НЛО TV.

3. Номера шоу набирают миллионы просмотров на YouTube и разбираются на цитаты.

Уже этой осенью студия Мамахохотала устраивает тур по Украине и 20 октября — концерт в Одессе! Бери друзей или вторую половинку и стань частью этого события.

Ещё в 2012 году собрался коллектив, который любил юмор во всех его проявлениях. Шутки накапливались, команда увеличивалась, нужно было идти дальше. Зародилась идея превратить всеобщее восхищение в нечто большее.

Так появилась студия «Мамахохотала», которая мгновенно покорила украинскую аудиторию. Сегодня эти ребята представляют уже 11-й сезон своего юмористического шоу на телеканале НЛО TV и завоевали репутацию признанных кумиров молодёжи.

Что тебя ждёт?

Годы у телеэкранов и миллионы просмотров на YouTube никогда не заменят один просмотр тет-а-тет. Поэтому приходи на новый концерт студии «Мамахохотала». Non-stop микс шуток, миниатюр и актуальных номеров, которые ты увидишь и услышишь впервые. Будет безбашенно … и почти всегда интеллигентно!

Встречаемся в областной филармонии 20 октября в 20 часов.

Билеты можно купить здесь.