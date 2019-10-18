На осенние каникулы назначены дополнительные поезда одесского направления

«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда одесского направления на период школьных осенних каникул.

Об этом сообщает пресс-служба АО «Укрзализныця”.

«Ещё больше возможностей для путешествий по Украине предоставляет «Укрзализныця» школьникам. В частности, на время школьных каникул по состоянию на 17 октября 2019 года уже назначены 12 дополнительных поездов. Проездные документы можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах», — говорится в сообщении.

Так, поезд №168 Львов — Одесса совершит рейсы в обоих направлениях 26 октября и 3 ноября.

Поезд №242/241 Одесса — Днипро с 17 октября по 3 ноября будет курсировать через день в направлении Днипра (кроме 1 ноября), с 16 октября по 1 ноября — через день в Одессу. Поезд №252 / 251 Одесса — Днипро, Харьков будет курсировать 25 октября, 1 и 3 ноября, обратно — 26 октября, 2 ноября.