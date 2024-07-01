В Одессе пятерых отдыхающих унесло в открытое море

Украинские моряки спасли гражданских, которых отнесло в открытое море в Одессе.
Об этом 30 июня сообщается в Facebook Военно-морских сил ВСУ.
Отмечается, что к ВМС ВСУ обратились представители спасательно-водолазной службы Одесского горсовета с просьбой о помощи в спасении гражданских, которых волнами отнесло в открытое море.
«Экипажем одного из катеров национального флота был проведён поиск и спасение людей, потерпевших бедствие на воде. Пятеро гражданских лиц были успешно спасены и доставлены к берегу», – сказано в сообщении.
Одесса News информировала о трагической гибели полицейской из г. Ровно, которую смыло волной в море, когда та фотографировалась на пирсе в Одессе.
Фото: ВМС ВСУ/Facebook
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