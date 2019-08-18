Одесса скорбит о погибших при пожаре в отеле «Токио Стар»

Сегодняшний день — 18 августа — в Одессе объявлен днём траура из-за трагической гибели в ночном пожаре девяти постояльцев отеля «Токио Стар».

По распоряжению Одесского городского головы на зданиях исполнительных органов и коммунальных предприятий горсовета, учреждений и организаций города приспущены Государственный флаг Украины и флаг города Одессы с траурными лентами.

Предприятиям, учреждениям и организациям города, независимо от формы собственности, рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

Распоряжением облгосадминистрации 18 августа объявлено днём траура и в Одесской области.

17 августа в здании мэрии состоялось внеочередное заседание исполкома, на котором принято решение «О временном размещении в помещениях территориальной громады г.Одессы пострадавших вследствие пожара, который произошёл в отеле «Токио Стар» по адресу: г.Одесса, ул. Водопроводная, 1/1а, и предоставлении пострадавшим социальной помощи».

«Мы обязаны помочь людям, которые приехали в наш город и оказались в сложной ситуации», — отметил Геннадий Труханов.

В здании Одесского лицея «Олимпиец» (бывший интернат №5) на Даче Ковалевского уже размещён 51 пострадавший вследствие пожара. Люди обеспечены питанием, на месте работают психологи. С целью оказания помощи в восстановлении документов в лицей будут направлены сотрудники городского Центра предоставления административных услуг. Городской голова также поручил юридическому департаменту оказать содействие и необходимое юридическое сопровождение.

Среди 10 пострадавших при пожаре есть двое иностранцев: граждане Литвы и Сьерра-Леоне, о чём сообщили в департаменте здравоохранения Одесской облгосадминистрации. Остальные 8 пострадавших являются гражданами Украины.

В ожоговое отделение городской клинической больницы №10 поступило 7 пострадавших. Ещё 3 человека попали в ожоговое отделение Одесского областного клинического медицинского центра, один из них в тяжёлом состоянии, один в средне-тяжёлом.

Личности погибших пока устанавливаются.

В целом же во время пожара в отеле проживали граждане Великобритании, США, Германии, Турции, Ирака, Узбекистана, Молдовы, Беларуси. Среди пострадавших есть семья из Польши с годовалым ребёнком.

На сегодняшний день около 15 человек не имеют ни паспортов, ни денег. Делается всё возможное, чтобы помочь восстановить документы. Нашли переводчиков французского, турецкого языков, чтобы составить заявления в полицию и МИД.

Как сообщала Одесса News, во время пожара в здании было около 200 человек. Из здания эвакуировали 136 человек, спасли 6, 10 человек пострадали, 9 человек обнаружили мёртвыми. Наиболее вероятной версией возникновения пожара стало нарушение правил пожарной безопасности. ГБР открыло уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками ГСЧС в Одесской области, что привело к гибели людей.

Фото: «Одесса»