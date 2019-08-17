В Одессе 18 августа объявили днём траура по погибшим в пожаре в отеле

Одесский горсовет объявил 18 августа днём траура в городе из-за трагической гибели в ночном пожаре девяти постояльцев отеля «Токио Стар».

Об этом сообщает официальный сайт города.

«В ночь с 16 на 17 августа в здании гостиницы «Токио Стар» произошёл пожар, приведший к гибели людей. Распоряжением Одесского городского головы №747 от 17 августа в Одессе 18 августа объявлен днём траура», — говорится в распоряжении, подписанном мэром Геннадием Трухановым.

Согласно документу, на зданиях исполнительных органов и коммунальных предприятий горсовета, учреждений и организаций города завтра будут приспущены Государственный флаг Украины и флаг города Одессы с траурными лентами.

Также предприятиям, учреждениям и организациям города, независимо от формы собственности, рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

Сообщается также, что 17 августа в 16:30 в здании мэрии состоится внеочередное заседание исполкома.

Как сообщала Одесса News, кроме девяти погибших постояльцев отеля, ещё шестеро пострадавших находятся в реанимации. По факту пожара в гостинице начато уголовное производство.