Ломаченко готовится к бою с Кэмпбеллом

Чемпион мира по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко продолжает подготовку к бою против Люка Кэмпбелла.

Об этом сообщает страница Matchroom Boxing на Youtube.

Боксёр из Белгород-Днестровского находится в тренировочном лагере в Киеве, где объединяет тренировки с отдыхом. В частности, на видео есть фрагменты силовых тренировок, спаррингов и любимого для Василия отдыха у воды — рыбалки и прогулок на байдарке.

Ломаченко встретится с Кэмпбеллом 31 августа в Лондоне на арене О2. Это будет бой за пояса Ломаченко по версиям WBA, WBO, а также за вакантный пояс WBC в лёгком весе.

Эдди Хирн, промоутер британского боксёра Люка Кэмпбелла, сообщил, что все билеты на бой с Василием Ломаченко уже проданы.