Ломаченко готовится к бою с Кэмпбеллом

Чемпион мира по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко продолжает подготовку к бою против Люка Кэмпбелла.
Об этом сообщает страница Matchroom Boxing на Youtube.
Боксёр из Белгород-Днестровского находится в тренировочном лагере в Киеве, где объединяет тренировки с отдыхом. В частности, на видео есть фрагменты силовых тренировок, спаррингов и любимого для Василия отдыха у воды — рыбалки и прогулок на байдарке.
Ломаченко встретится с Кэмпбеллом 31 августа в Лондоне на арене О2. Это будет бой за пояса Ломаченко по версиям WBA, WBO, а также за вакантный пояс WBC в лёгком весе.
Эдди Хирн, промоутер британского боксёра Люка Кэмпбелла, сообщил, что все билеты на бой с Василием Ломаченко уже проданы.
“Теперь я дерусь с лучшим среди лучших. Но, в конце концов, все когда-то проигрывают, разве нет? Это рано или поздно случается. Я верю, что смогу победить Ломаченко. Я уверен, что 19 лет в боксе не прошли даром, я всегда сохранял дисциплину. Главное — правильно выбрать время”, — цитирует Кэмпбелла XSPORT.