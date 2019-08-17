Количество жертв пожара в одесской гостинице возросло до девяти

Следователи ГБР привлечены к проверке надлежащего выполнения служебных обязанностей работниками ГСЧС в Одесской области, которые должны были обеспечить контроль за состоянием противопожарной безопасности в гостинице «Токио Стар».

Открыто уголовное производство по факту служебной халатности, которая привела к масштабному пожару и человеческим жертвам, сообщает пресс-служба ГБР в Facebook.

«Следователи теруправления ГБР, расположенного в Николаеве, осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками ГСЧС Украины в Одесской области, что привело к возникновению пожара в гостинице «Токио Стар» и гибели людей. Досудебное расследование по факту возникновения пожара осуществляет ГУ ЧП в Одесской области», — отметили в ГБР.

Квалификация преступления: служебная халатность, повлекшая тяжёлые последствия (ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

В ГБР констатировали, что, по предварительной информации, пожар возник вследствие нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности; на момент возникновения пожара в помещении отеля функционировали 270 гостиничных номеров; в пожаре 8 человек погибли, 136 человек эвакуированы, 10 госпитализированы, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

По словам руководителя облуправления ГСЧС Виктора Федорчака, в июле этого года инспекторов ГСЧС охрана и администрация отеля не допустила для осуществления проверки противопожарной безопасности: «сослались на то, что нет арендатора помещения».

Виктор Федорчак также заявил на брифинге 17 августа, что отель «Токио Стар» оборудован средствами противопожарной безопасности, в коридорах обнаружены покрытые сажей тепловые датчики. Сейчас эксперты устанавливают, работали ли они и почему поздно вызвали спасателей ГСЧС.

Кроме того, два человека, ответственных за пожарную безопасность отеля, тоже могли приступить к ликвидации очага пожара собственными силами и имеющимися средствами.

Правоохранители расследуют три версии возникновения пожара, которые озвучил глава ГУ Нацполиции в области Олег Бех: возможный поджог с целью сокрытия убийства, возгорание в результате нарушения правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнём лиц, которые поселились в отеле.

«Наиболее вероятной следователи полиции и другие специалисты считают вторую версию, поскольку наиболее реальным очагом возгорания является место, где размещена электрощитовая», — отметил Бех.