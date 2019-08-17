Количество жертв пожара в одесской гостинице возросло до девяти

Количество жертв пожара в одесском отеле «Токио Стар» увеличилось до девяти.
Об этом сообщила в Facebook пресс-служба ГСЧС Украины.
«По уточнённой информации, 17 августа в 14:12 во время проведения следственных действий на месте пожара обнаружено тело 9 погибшего», — говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по факту служебной халатности, которая привела к масштабному пожару и человеческим жертвам, сообщает пресс-служба ГБР в Facebook.
«Следователи теруправления ГБР, расположенного в Николаеве, осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками ГСЧС Украины в Одесской области, что привело к возникновению пожара в гостинице «Токио Стар» и гибели людей. Досудебное расследование по факту возникновения пожара осуществляет ГУ ЧП в Одесской области», — отметили в ГБР.
Квалификация преступления: служебная халатность, повлекшая тяжёлые последствия (ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).
В ГБР констатировали, что, по предварительной информации, пожар возник вследствие нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности; на момент возникновения пожара в помещении отеля функционировали 270 гостиничных номеров; в пожаре 8 человек погибли, 136 человек эвакуированы, 10 госпитализированы, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
Виктор Федорчак также заявил на брифинге 17 августа, что отель «Токио Стар» оборудован средствами противопожарной безопасности, в коридорах обнаружены покрытые сажей тепловые датчики. Сейчас эксперты устанавливают, работали ли они и почему поздно вызвали спасателей ГСЧС.
Кроме того, два человека, ответственных за пожарную безопасность отеля, тоже могли приступить к ликвидации очага пожара собственными силами и имеющимися средствами.
Как сообщала Одесса News, в ночь на 17 августа в отеле «Токио Стар» в Одессе произошёл пожар, в котором погибли восемь человек, десятерых госпитализировали. По факту пожара открыто уголовное производство. С места происшествия было эвакуировано около 150 человек. Часть из них находится в автобусах неподалёку от сгоревшего отеля, которые выделил горсовет. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, а также помощь психологов и волонтёров.
Фото: Укринформ, Facebook