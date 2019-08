Впервые в Одессе живой тренинг по обучению навыкам чтения с лёгкостью

Впервые в Одессе! 26 августа живой тренинг с Ириной Ботнарь! «Teaching Reading Skills with Ease».

Лишь 20 человек смогут попасть на тренинг для преподавателей на старте своей профессиональной деятельности, которые хотят получить или дополнить набор методических техник и приёмов при работе с чтением как со школьниками, так и со взрослыми.

Основной язык тренинга-русский.

График · Понедельник, 26 августа:

10:00–12:00 — «Effective strategies to teach reading skills to teens and adults» Ботнарь Ирина

13:00–15:00 — Workshop: Upgrade your textbook! Ботнарь Ирина

15:30–17:30 — Teaching reading to young learners Тая Украинчук

17:30–18:00 — Фотосессия, розыгрыш призов

Стоимость:

с 16 — 20 августа -1500 грн

с 21-24 августа — 1800 грн

для учителей госшкол скидка 300 грн. Чтобы её получить, требуется прислать скан справки с места работы с печатью и подписью директора.

Как оплатить:

Шаг 1. Перейдите по ссылке и заполните заявку.

Шаг 2. Произведите оплату на реквизиты, которые будут высланы вам на почту в ответ на вашу заявку.

Шаг 3. Пришлите скрин успешной оплаты на почту и получите подтверждение того, что место за вами.

По любым вопросам звоните тел +380630478070 Ольга (менеджер проекта).