С этого учебного года абсолютно в новых условиях будут учиться дети района Большевик в Одессе — завершён капитальный ремонт здания общеобразовательной школы №41 на пл. Мичурина, обустроена новая система отопления зданий, благоустроена территория.

Ранее, в 2018 году, на территории школы был обустроен многофункциональный спортивный комплекс, сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что сегодня, 1 сентября, мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил учеников, педагогический коллектив и родителей школы с началом нового учебного года.

«Мне очень приятно сегодня находиться здесь. Я хорошо помню первый визит в эту школу, её состояние. Сегодня школа имеет абсолютно новый вид, новые условия для получения знаний. Кроме того, мы привели в порядок заброшенные мастерские и сделали там начальную школу. Благодаря ремонту в школе №41 педагоги смогли перевести сюда все классы учебно-воспитательного комплекса №187, теперь в данном детском учреждении будут только дошкольники. В дальнейших планах — ремонт и этого садика», — отметил Геннадий Труханов.

Модернизация школы проводилась в рамках Чрезвычайной кредитной программы восстановления Украины на условиях софинансирования из местного бюджета.

Программа внедрена на основании Финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Распорядителем средств является Министерство развития громад и регионов Украины в рамках программы Президента Украины «Большое строительство».

Кстати. Здание общеобразовательной школы №41 I-III ступеней Одесского городского совета было построено в 1936 году. До недавнего времени она работала в половину проектной мощности – в школе обучались до 250 учеников. Сегодня здесь будут получать знания 450 учеников, набрано два первых класса.

Как сообщала Одесса News, всего в учебных заведениях Одессы 1 сентября приступили к работе 16,5 тыс. педагогов.

Фото: «Одесса»

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