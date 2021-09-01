В Одесской области задержан депутат горсовета и 4 его сообщника за незаконную вырубку леса

Правоохранители задержали депутата одного из горсоветов в Одесской области и четырёх его сообщников при незаконной вырубке деревьев и лесных насаждений на территории лесничества на севере региона.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По версии следствия, в начале прошлого года депутат одного из городских советов Одесской области организовал незаконную вырубку деревьев породы «дуб», «ясень», «клён» и лесных насаждений на территории двух лесничеств в Одесской области. К своей противоправной деятельности организатор привлёк 4 местных жителей.

Отмечается, что депутат обеспечил сообщников транспортом и оборудованием для спиливания деревьев, организовал переработку древесины на уголь для последующей продажи на территории Одесской и Винницкой областей.

«Только за период с декабря 2020 по апрель 2021 годов члены организованной группы на территории земельного участка с лесными насаждениями площадью около 72 га нанесли государству почти 1 млн грн ущерба», — говорится в сообщении.

Общая сумма убытков ориентировочно составляет более 3 млн гривен.

В ходе проведённых обысков в местах хранения и переработки лесопродукции, а также проживания фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли срубленные деревья, орудия совершения преступления (пилы, топоры), транспортные средства, на которых перевозилась древесина, в частности «КАМАЗ», «MAN» и другие.

Сейчас пяти задержанным сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщала Одесса News, в июле 2021 года Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении одного из лесничих ГП «Одесское лесное хозяйство», подозреваемого в служебной халатности.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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