Ночью в Одессе был пожар на Николаевской дороге и взрыв котла на ул. 2-й Станционной

Сегодня, 20 января, в 01:06 спасателям поступило сообщение о пожаре по улице Николаевская дорога в Одессе.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что произошло возгорание в мусоросборнике 9-этажного жилого дома. В 01:23 пожар локализован и в 01:25 ликвидирован на площади 3 м2.

«В результате пожара пострадал мужчина (личные данные устанавливаются), который с ожогами 80% тела в крайне тяжёлом состоянии бригадой скорой медицинской помощи госпитализирован в медицинское учреждение. Причина пожара устанавливается. От ГСЧС привлекались 3 единицы пожарной техники и 13 спасателей», — говорится в сообщении.

Также спасатели информируют о ещё одном ночном выезде, в 01:28 — на ликвидацию взрыва газовоздушной смеси, который произошёл в Одессе, в доме на улице 2-я Станционная.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что в результате взрыва в одноэтажном частном жилом доме возникло его частичное разрушение на ориентировочной площади 40 м2, без последующего горения.

«Сотрудниками ГСЧС деблокирован пострадавший мужчина, 1988 года рождения, который с ожогами 75 % тела бригадой скорой помощи госпитализирован в медицинское учреждение. От ГСЧС привлекалось 3 единицы пожарно-спасательной техники и 11 спасателей. Вероятная причина взрыва – неисправность газового котла», — сообщают спасатели.

Одесса News информировала о пожаре, который произошёл 19 января в доме на одесской улице Бернардацци.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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