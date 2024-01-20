Почему тревожной была ночь в Одессе

В ночь на 20 января оккупанты атаковали Украину семью ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» из района Приморско-Ахтарск РФ и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Донбассу из временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщает в Facebook Командование Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожены 4 вражеских БпЛА, остальные три – не достигли своих целей.

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Николаевской, Черкасской и Хмельницкой областях, — говорится в оперативном сообщении ВС ВСУ.

Одесса News информировала, что 18 января Одесский городской голова Геннадий Труханов посетил в больнице пострадавших во время последней атаки дронов на Одессу.

Фото и инфографика: ВС ВСУ/Facebook

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