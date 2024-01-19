Как мэр Одессы посещал в больнице пострадавших от вражеской дроновой атаки

18 января Одесский городской голова Геннадий Труханов посетил в больнице пострадавших во время атаки дронов на Одессу.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Известно о пяти пострадавших от очередной атаки шахедами ночью 17 января. Возник пожар в доме в Приморском районе, взрывной волной были повреждены окна, коммуникации, сгорели автомобили.

«Ночью 17 января в больницу были доставлены два пациента, а впоследствии ещё двое. Один человек имел осколочное ранение, другие трое — посттравматический синдром. Ещё одна женщина отказалась от госпитализации. В настоящее время всем пациентам предоставляется квалифицированная медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает», – отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что депутаты Одесского городского совета на сессии 17 января 2024 года приняли решение о выделении из городского бюджета более 82 млн грн на восстановление домов, повреждённых в результате вооружённой агрессии Российской Федерации, и ликвидацию последствий разрушений.

Фото: «Одесса»

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy