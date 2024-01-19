Водитель рейсового автобуса Одесса-Кишинёв за $6 тысяч тайно перевозил «уклонистов»

Прокурорами Киевской окружной прокуратуры г. Одессы сообщено о подозрении жителю Одессы в организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины.

По сообщению ведомства, подозреваемый, являясь водителем рейсового автобуса Одесса-Кишинёв, организовал схему незаконного пересечения границы гражданами Украины призывного возраста.

«За денежное вознаграждение он обеспечивал перевозку уклонявшихся от призыва за границу, пряча их в салоне своего автобуса на спальном месте водителя во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте. Стоимость «услуги» составила 6000 долларов США с человека», — говорится в сообщении.

Задержали водителя во время перевозки очередного «уклониста» на территории пропускного пункта «Старокозачье».

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Устанавливаются другие лица, имеющие отношение к этой схеме.

Одесса News информировала о том, что в январе 2024 года оператор пограничного дрона обнаружил двух нарушителей у границы с Молдовой неподалёку от посёлка Захаровка Раздельнянского района Одесской области.

Фото: Одесская облпрокуратура

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