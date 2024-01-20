Одесситка Ястремская обыграла американку и вышла в 1/8 финала Australian Open

Теннисистка из Одессы Даяна Ястремская в третьем круге соревнований Открытого чемпионата Австралии по теннису – первом в сезоне турнире серии Grand Slam — нанесла поражение 27-му номеру рейтинга американке Эмми Наварро – 6:2, 2:6, 6:1.

Об этом сообщает XSPORT.

Матч продолжался 1 час 46 минут. На счету Ястремской 36 виннерсов, 5/8 реализованных брейкпойнтов и 72% выигранных очков на первой подаче. Это была первая официальная встреча теннисисток, — говорится в сообщении.

Ястремская поставила надпись на телекамере после выхода в 1/8 финала турнира: «Всё будет Украина».

Отмечается, что в следующем раунде Даяна сыграет против белоруски Виктории Азаренко (№22 WTA).

Одесса News информировала, что Открытый чемпионат Австралии-2024 продлится до 27 января.

Фото: Sandiegouniontribune

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