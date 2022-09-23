Суд разрешил задержать двух министров времён Януковича — Грищенко и Лавриновича

Суд по ходатайству Государственного бюро расследований разрешил задержать двух министров времён президентства Виктора Януковича, которые готовили Харьковские соглашения.

Об этом сообщает ГБР.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру юстиции и министру иностранных дел. Экс-чиновникам сообщили подозрение в государственной измене за подготовку Харьковских соглашений.

Как напомнили в ГБР, следователи бюро собрали доказательства для привлечения к уголовной ответственности двух бывших министров в совершении государственной измены при разработке проекта, согласования, подписания, ратификации и имплементации Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 21 апреля 2010 года – так называемых Харьковских соглашений.

Заместитель генерального прокурора подписал сообщение о подозрении бывшему министру юстиции. Также следователи ГБР по согласованию прокурора объявили подозрение бывшему министру иностранных дел.

В 2021 году о подозрении уже сообщили Януковичу и экс-премьеру Николаю Азарову за совершение государственной измены, они также объявлены в розыск.

В июле 2022 года следователь ГБР объявил бывших министров в государственный и международный розыск. По оперативной информации, фигуранты находятся за границей.

Расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

Как сообщала Одесса News, Совет национальной безопасности и обороны 11 марта поручил Службе безопасности Украины изучить обстоятельства голосования народных депутатов шестого созыва за Харьковские соглашения и в случае подтверждения признаков государственной измены – возбудить против них уголовные дела.

12 марта в СБУ заявили о начале досудебного расследования по обстоятельствам подписания и ратификации Верховной Радой в 2010 году соглашения о пребывании ЧФ России на территории Украины.

Соглашение, подписанное 21 апреля 2010 года в Харькове тогдашними президентами Украины и России Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым, предусматривало продление срока пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе с 2017 по 2042 год с автоматическим продлением на 5 лет, если какая-либо сторона не выразит возражения, и устанавливала арендную плату за пребывание там флота.

Министром юстиции Украины в 2010 году был Александр Лавринович, МИД возглавлял Константин Грищенко.

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