В непризнанном Приднестровье сложная обстановка.

Об этом 3 мая проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

«В Приднестровском регионе Республики Молдова обстановка остаётся сложной. Подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в полной боевой готовности. Вооружённые формирования Приднестровского региона Республики Молдова несут службу в усиленном режиме. Проводится подготовка к эвакуации семей офицеров оперативной группы российских войск», – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили также, что в акватории Чёрного моря (недалеко от Приднестровья) корабли Черноморского флота РФ «продолжают наносить ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины, выполнять задачи изоляции района ведения боевых действий, ведения разведки и огневой поддержки на приморском направлении».

Министерство иностранных дел Франции заявило, что в результате войны в Украине ситуация в Приднестровье становится более напряжённой, а также подчеркивает дальнейшую французскую поддержку Молдовы, говорится в постах МИД Франции в Твиттере, сообщает Укринформ.

«Молдова особенно подвергается последствиям войны в Украине, в частности, с усилением напряжённости в Приднестровье. Франция поддерживает стабильность, суверенитет и территориальную целостность Молдовы”, — заявляет МИД Франции.

В ведомстве напоминают, что регион Приднестровья попытался отделиться от Молдовы в 1990 году и провозгласил себя независимым как Приднестровская Молдавская Республика после вооружённого конфликта в 1992 году.

Приднестровье придаёт себе внешнюю форму созданного государства, но в реальности не признаётся международным сообществом. Боевые действия прекратились с 1992 года, но батальон российской армии всё ещё дислоцируется там, несмотря на обязательство России в 1999 году вывести его, — подчёркивается в посте.

«Министр напомнил, что поддержка Молдовы со стороны Франции определённым образом будет продолжаться, в продолжение его мартовского визита в Кишинёв, и на основе Платформы поддержки Молдовы, в которой мы сопредседательствуем с Германией и Румынией», — отмечает МИД Франции.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что Приднестровье не представляет большой угрозы для Украины, однако это фактор дестабилизации во всем регионе. Об этом он сказал в интервью НВ.

Отвечая на вопрос о Приднестровье, Буданов заявил: «Большой угрозой (Приднестровье, – ред.) не является. Но это фактор дестабилизации во всём этом регионе: для Румынии, для Молдовы и для нас».

В то же время, по его мнению, для России Приднестровье в военном плане является огромной проблемой. Ведь это территория, которую она полностью контролирует, но не имеет к ней никакого подхода: граница, с одной стороны, с Молдовой, с другой — с Украиной. «И как бы они там ни кричали, ничего серьёзного они там сделать не могут. Те подразделения, которые находятся в Приднестровье, — это и есть вся их сила, а их примерно 1,3 тыс. человек. Это российские официальные войска в этом регионе. По большей части они охраняют склады в населённом пункте Колбасная. В меньшей степени — радиоцентр в посёлке Маяк, и стоят в Тирасполе», — сказал Буданов.

Комментируя настроения в российской армии, глава украинской разведки отметил, что она абсолютно демотивирована. «Однако есть военная вертикаль, — им (военным РФ, — ред.) приходят команды, и они будут вынуждены их выполнять. Хочешь не хочешь, есть приказ, и ты его будешь выполнять. Не выполняешь — садишься в тюрьму, много есть разных вариантов. Поэтому существенного значения их моральное состояние не имеет. Они будут выполнять приказ», — отметил он.

Для справки. Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет права автономии. В 1990 году на этой территории «Приднестровская молдавская республика» («ПМР») объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашённой республикой тогда начался вооружённый конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введён контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован.

Мировым сообществом независимость «ПМР» не признана. Парламентская ассамблея Совета Европы в 2022 году официально признала регион оккупированной РФ территорией.

22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

После этого в регионе прогремели несколько взрывов, 26 апреля президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.

27 апреля Санду признала, что ВС Молдовы в упадке и анонсировала модернизацию армии и укрепление обороноспособности страны.

1 мая Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Приднестровье «продолжают готовить к войне с Украиной» и там уже напечатан большой тираж местной газеты, датированный 2 мая, в которой высказывается просьба «привлечь вооруженные силы «ПМР» в действиях армии РФ».

По данным британской The Times, Кремль уже принял решение атаковать Молдову.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

