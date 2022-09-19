Оба берега реки Оскол в Харьковской области перешли под контроль ВСУ

В Харьковской области Вооружённые силы Украины форсировали приток Северского Донца — реку Оскол, взяв под контроль оба её берега.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Теlegram.

«ВСУ форсировали Оскол. Со вчерашнего дня Украина контролирует и левый берег», — говорится в сообщении.

По состоянию на 14 сентября, в Харьковской области Силы обороны освободили от российских захватчиков около 8,5 тысяч квадратных километров территории, до 388 населённых пунктов и почти 150 тысяч человек.

Как сообщала Одесса News, всего за прошедшие сутки авиация ВСУ на юге Украины нанесла 11 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 200 огневых задач.

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