В Одесском Художественном музее открылась выставка «Солнце заката»

В Одесском национальном художественном музее открылась выставка «Солнце заката/Sol Occidens» Маргит и Романа Сельских из коллекции искусствоведа, академика Европейской академии наук, искусств и литературы, почётного академика Национальной академии искусств Украины и заслуженного деятеля искусств Украины Эдуарда Дымшица. В этом году художникам исполнилось 120 лет.

Сформировавшись в межвоенные десятилетия, сначала под влиянием Львовской и Краковской школ академической живописи, Маргит и Роман принимают участие в художественном объединении молодых львовских художников ARTES, которое акцептирует почти все актуальные в то время западноевропейские течения в искусстве.

Обучение художников в Париже в начале 30-х годов на всю жизнь обогатили их художественный язык. Мастерская Фернана Леже, парижское окружение Пабло Пикассо, многолетнее исследование наследия Барбизонской школы, Поля Сезанна влияли на их творчество до конца жизни.

Яркий свет и цвета заходящего солнца оставались с ними в самые тёмные времена. Но во все времена художники всегда находили своё бескомпромиссное пространство свободы.

Адрес музея: ул. Софиевская, 5а

Вход на выставку – 100/50 гривен.

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