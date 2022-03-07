Зеленский: слова «Бог простит, и я прощаю» сегодня утратили свой смысл

Вечером 6 марта Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым видеообращением к украинцам.

Большинство объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, удары по которым анонсировала Россия, находятся в пределах городов, где живут тысячи людей. Поэтому всех, кто готовил атаку и будет отдавать преступные приказы, ждёт трибунал, — заявил Президент.

«Украинцы! Сегодня – Прощеное воскресенье. День, когда мы всегда просили прощения. Друг у друга. У всех людей. И у Бога. Но сегодня, кажется, многие вообще не вспомнили об этом дне. Не вспомнили обязательные слова: «Прости меня». И обязательный ответ: «Бог простит, и я прощаю». Кажется, эти слова утратили сегодня смысл. По крайней мере частично. После всего, что мы пережили.

Мы не простим расстрелянные жилые дома. Не простим ракету, которую наша противовоздушная оборона сбила сегодня над Охматдетом. И ещё более пятисот других таких ракет, ударивших по нашей земле. По Украине. По нашим людям. Детям.

Мы не простим расстрелы безоружных людей. Разрушение нашей инфраструктуры.

Мы. Не. Простим. Сотни и сотни жертв. Тысячи и тысячи страданий. И Бог не простит. Ни сегодня. Ни завтра. Никогда. И вместо Прощеного будет Судный день.

Я уверен в этом.

Российским военным ещё мало того, что они уже наделали. Мало разрушенных судеб. Искалеченных жизней. Они хотят убить ещё больше.

На завтра Россия официально анонсировала обстрелы нашей территории. Наших предприятий оборонного комплекса.

Большинство построено десятилетия назад ещё советской властью. Построено в городах. А сейчас они – внутри обычной городской среды. Там работают тысячи человек. Сотни тысяч живут рядом.

Это убийство. Сознательное убийство.

И я не услышал сегодня реакции ни от одного лидера мира. Ни от одного западного политика. Реакции на этот анонс. Вдумайтесь в чувство безнаказанности оккупантов: они анонсируют запланированные зверства. Почему?

Потому что нет реакции. Потому что молчание. Ни слова, будто западные лидеры растворились на этот вечер. На этот день.

Надеюсь, что хотя бы завтра вы это заметите. Отреагируете. Что-нибудь скажете. Мы точно знаем, кто подготовил эту атаку. Точно знаем, как последуют приказы по вертикали командования. Мы знаем всё.

И не простим ничего. Вас ждёт трибунал. И суд Божий, если попытаетесь спрятаться.

Дерзость агрессора – это чёткий сигнал для Запада, что применённых против России санкций недостаточно. Потому что там не поняли. Не почувствовали. Не увидели, что мир действительно решителен. Действительно стремится остановить эту войну. Вы не скроетесь от этой реальности.

Вы не скроетесь от новых убийств в Украине.

Многие говорили о гуманитарных коридорах. Ежедневно говорили о возможности для людей выйти из городов, куда пришла Россия. Российские военные.

Я благодарен каждому украинцу, который остается даже в окружении, чтобы защищать наши города. Нашу свободу.

Но я также знаю, что есть люди, которым действительно нужно выйти. Которые не могут оставаться. И мы слышали обещание, что гуманитарные коридоры будут. Их нет.

Вместо гуманитарных коридоров они способны сделать только кровавые.

Сегодня в Ирпене была убита семья. Мужчина, женщина и двое детей. Прямо на дороге. Как в тире. Когда они пытались просто выйти из города. Чтобы спастись.

Целая семья. Сколько таких семей в Украине погибли! Мы не простим. Мы не забудем.

Мы накажем каждого, кто совершил зверства на этой войне. На нашей земле. Найдём каждую сволочь. Которая стреляла по нашим городам. По нашим людям. Которая бомбила нашу землю. Которая запускала ракеты. Которая отдавала приказ и нажимала на «Пуск».

Вам не будет ни одного тихого места на этой земле. Кроме могилы».