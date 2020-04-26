Беречь себя и своих близких призвал глава Одесской ОГА, сообщив о 219 заболевших

В Одесской области в субботу зафиксировано 219 случаев заболевания новой короновирусной инфекцией.

Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.

«На сегодня в Одесской области зафиксировано уже 219 случаев заболевания. Берегите себя и своих близких», — призвал Максим Куцый.

Также глава ОГА сообщил о результатах тестирования медработников Подольской райбольницы. Они оказались неутешительными.

«Только пришли результаты ПЦР-тестов медработников с Подольска. Как вы знаете, из-за эпидемической ситуации в городе было решено усилить карантин и протестировать ПЦР-методом всех медработников. Результаты неутешительны. 32 положительных анализа — медработники Подольской районной больницы. По данным эпидемиологов, они были в контакте с больным коронавирусом врачом семейной медицины. Летальный случай произошёл неделю назад».

По состоянию на 19:30 25 апреля в Подольске зафиксировано 88 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом, — сообщает Куцый.

Из-за ситуации, сложившейся в Подольске, глава облгосадминистрации экстренно собирает комиссию по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщала Одесса News, состоянием на 25 апреля в Одесской области было лабораторно подтверждено 183 случая заболевания коронавирусом.