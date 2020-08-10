COVID-19 в Украине: за сутки 1 008 случаев, 25 — смертельных

В Украине по состоянию на утро 10 августа лабораторно подтверждено 81 957 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 008.

Об этом сообщает ресурс Аппарата СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

За сутки умерли 25 человек, в целом с начала пандемии — 1 922. Выздоровевших за сутки 387, с начала пандемии — 44 359. На сегодняшний день болеют 35 676 человек.

За сутки наибольшее количество инфицированных выявили во Львовской области — 130 человек (всего 10 981), Ивано-Франковской — 121 (5 797), Харьковской — 117 (4 901), Черновицкой — 108 (6 777). В Киеве выявлены 66 новых случаев (общее количество 9 564).

С 8 августа восемь областей, в том числе Одесская, а также город Киев не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Кстати. В Украине до 31 августа действует адаптивный карантин. То есть ограничительные меры могут смягчать или ужесточать в зависимости от эпидемической ситуации в каждом регионе.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 10 августа, в мире подтверждено 20 026 161 случай заражения, 12 900 625 переболевших коронавирусом выздоровели.