COVID-19 в Одесской области: 65 жителей в воскресенье попали в инфекционные боксы

В Одесской области на утро 10 августа общее количество больных коронавирусом составило 4 230 человек.
Такие данные приводит ресурс Аппарата СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса,
За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 65 новых случаев.
За сутки умерло 4 человека. Общее количество жертв коронавируса в одесском регионе на сегодня 71.
Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 1 403. За сутки выздоровевших нет.
Продолжают болеть в Одесской области 2 756 человек.
Как сообщала Одесса News, в Украине по состоянию на утро 10 августа лабораторно подтверждено 81 957 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 008.