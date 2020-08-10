COVID-19 в Одесской области: 65 жителей в воскресенье попали в инфекционные боксы

В Одесской области на утро 10 августа общее количество больных коронавирусом составило 4 230 человек.

Такие данные приводит ресурс Аппарата СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса,

За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 65 новых случаев.

За сутки умерло 4 человека. Общее количество жертв коронавируса в одесском регионе на сегодня 71.

Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 1 403. За сутки выздоровевших нет.

Продолжают болеть в Одесской области 2 756 человек.

Как сообщала Одесса News, в Украине по состоянию на утро 10 августа лабораторно подтверждено 81 957 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 008.