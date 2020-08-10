Количество заболевших в мире COVID-19 перевалило за 20 миллионов

По состоянию на утро 10 августа количество заболевших коронавирусом в мире стало свыше 20 миллионов человек.

Об этом свидетельствуют оперативные данные сайта Worldometer.

Так, на этот час подтверждено 20 026 161 случаев заражения, 12 900 625 переболевших коронавирусом выздоровели.

Лидерами по количеству больных COVID-19 в мировой статистике являются США — 5 199 444, Бразилия — 3 035 582 и Индия — 2 215 074.

В общем, коронавирусную инфекцию зафиксировали в 213 странах и территориях. Украина занимает 34-е место в мире по наибольшему количеству зафиксированных случаев распространения СОVID-19.

Всего в мире с начала пандемии из жизни ушли 734 020 человек.

В тройке лидеров по количеству летальных случаев США — 165 617, Бразилия — 101 136 и Мексика — 52 298 человек.

Как сообщала Одесса News, люди, инфицированные коронавирусом SARS-CoV-2, могут заразить домашних животных. Зато, по мнению экспертов, обратный путь заражения практически невозможен.