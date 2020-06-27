Одесский компьютерный клуб SKiLL приглашает на онлайн марафон

Одесский SKiLL eSport Club приглашает принять участие в большом online турнире по игре CS:GO, который проводит киберспортивное сообщество SkiLL_UA при поддержке Одесского городского головы в рамках празднования Дня молодёжи в Украине.

Идёт регистрация на такие турниры:

⚡️CS:GO (https://t.me/EsportSKiLL/2564)

⚡️Dota 2

(https://t.me/EsportSKiLL/2565)⚡️Pubg Mobile

(https://t.me/EsportSKiLL/2566)Запланирован специальный шоу турнир.

Подробнее о нём по ссылке (https://t.me/EsportSKiLL/2568).

Общий призовой фонд соревнований составляет 45 тысяч гривен.

Гости и организаторы подготовили много сюрпризов и подарков зрителям и участникам.

Старт онлайн марафона: 29 июня в 12:00 на канале UPDATER (https://skill.page.link/UPDATER).