Откройте двери своего дома Одесскому кинофестивалю

С 25 сентября по 3 октября в онлайн-формате пройдёт XI Одесский международный кинофестиваль.

Впервые можно будет увидеть лучшие премьеры и фестивальные хиты в удобном формате. Зрителей ждут эксклюзивные показы фильмов со всего мира, в том числе кинолент-победителей международных кинофестивалей, также будет возможность задать вопрос автору фильма.

Фестивальный абонемент предоставляет зрителям возможность посмотреть фильмы конкурсных программ и внеконкурсных секций, не выходя из дома. Кроме того, владельцы абонементов смогут голосовать за лучшие ленты Международной и Национальной конкурсных программ и, соответственно, выбирать победителей фестиваля в главных номинациях. Показы фильмов будут доступны только на территории Украины.

Также владельцы Фестивальных абонементов получат возможность дистанционно побывать на мастер-классах ведущих мировых кинодеятелей, смогут участвовать во встречах и Q&A с творческими группами (Questions and Answers: после каждого конкурсного показа авторы фильма отвечают на вопросы всех желающих).

Первые 500 обладателей фестивального абонемента получают сувенирную продукцию ОМКФ почтой.

Стоимость: 750 грн. с 22.07 по 31.08 и 950 грн с 01.09 по 03.10.

Абонементы можно заказать здесь.