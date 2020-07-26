Пойдут ли одесские детишки 1 сентября в школу

На примере работы Одесского лицея №81 состоялась презентация организации учебного процесса в учреждениях общего образования в 2020/2021 учебном году в условиях карантина.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Как отметил Одесский городской голова Геннадий Труханов, разработанный департаментом образования и науки горсовета алгоритм, задаёт направление, а дирекция школ самостоятельно адаптирует его к организации образовательного процесса, исходя из особенностей своего учебного учреждения.



Основные требования при этом: обеспечение безопасного пространства, т.е дистанционирование детей друг от друга.

Директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич рассказала, что в Одессе на сегодняшний день рассматриваются три варианта организации образовательного процесса: в обычном режиме (при условии умеренного развития эпидемии) с соблюдением санитарно-эпидемических требований, полностью в дистанционном и смешанном режиме.



Если первые две модели организации учебного процесса уже отработаны, то смешанная, очно-дистанционная модель, требует дополнительной подготовки как самого учебного учреждения, так и его трудового коллектива. Это касается не только процесса обучения, но и организации соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при входе в учебное учреждении, в классах, организации питания в школах, а также соблюдение требований дистанционирования на переменах.



Отмечается, что до 10 августа во всех муниципальных учебных учреждениях должны будут разработать собственную смешанную модель организации образовательного и других, связанных с этим, процессов, а также до 1 сентября отработать его в своём педагогическом коллективе и с учениками.

«Мы ждём рекомендации Министерства образования Украины по организации работы школ в условиях пандемии. Готовы к развитию разных вариантов, но всё же одесские школы уже готовятся 1 сентября принять детей в своих стенах. Город выделил 23,3 миллиона гривен на обеспечение санитарно-эпидемических мероприятий в муниципальных учреждениях образования», — подчеркнул Геннадий Труханов.



Как сообщала Одесса News, родители одесских школьников, обеспокоенные продлением карантина и возможным сценарием, по которому 1 сентября не начнётся учебный год, вышли 22 июля на акцию протеста.

Фото и видео: «Одесса»