День независимости в Одессе: радикалы напали на нардепа Плачкову

24 августа, в День независимости Украины, в Одессе во время прямого эфира телеканала ZIK представители «Национального Корпуса» напали на съёмочную группу.

По сообщению издания, группа радикалов Нацкорпуса ворвалась в кадр и начала толкать журналистов, а также приглашённых гостей — народного депутата Украины Татьяну Плачкову и депутатов Одесского горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Богдана Гиганова и Лидию Леонидову.



«То, что происходило сейчас, это полностью, с молчаливого согласия, срежиссировано одесской властью. Это сделано специально, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе. Такой произвол, разгул национализма, возможен только при максимальном содействии одесской власти. Нападение на нас — это провокация в такой выдающийся день для страны», — подчеркнул Богдан Гиганов.



«В эфире канала ZIK, во время онлайн-марафона ко Дню Независимости, на меня и депутата Одесского горсовета Богдана Гиганова напали радикалы Нацкорпуса. Отдельного внимания заслуживают действия муниципальной стражи, которая почему-то встала на защиту радикалов! Мы не допустим и Одесса не допустит, чтобы мэр Труханов такими действиями раскачивал порядок в Одессе!», — заявила нардеп Плачкова.

В полиции заверили, что все нападавшие будут установлены и наказаны.

Народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович, комментируя нападение националистов на нардепа из своей фракции и съёмочную группу телеканала ZIK в Одессе, заявил в комментарии телеканалу NEWSONE.

«Это не националисты, а бандитские группировки. Потому что их действия иначе нельзя назвать. В центре великого города-героя Одессы в День Независимости Украины нападают на депутатов ОП-ЗЖ. Кстати, Гиганов в больнице, другого я не хочу говорить. И это всё при полном попустительстве власти, как центральной, так и местной».



Он подчеркнул, что центральная власть не принимает никаких мер ни когда кидают гранаты, расстреливают с гранатомета каналы, ни когда националисты пытаются в каждом городе запугивать представителей оппозиционных партий.

«Что касается Одессы, то я смотрел рейтинги, и там во многих городах лидируют хозяйственники мэра. Хоть и воры, но хозяйственники. Ведь Татьяна Плачкова за день до этого рассказала на канале, что Труханов завез в город 75 националистов для провокаций», — сказал нардеп.

Рабинович пообещал привлечь к уголовной ответственности нападавших на депутатов от «Оппозиционной платформы – За жизнь».

«Они думают, что они вечно будут покрывать свои бандитские выходки политическими лозунгами. Думаю, время их подходит к концу, а мы должны понимать, что силы, которые имеют 1-2% поддержки в обществе, пытаются запугать страну», — добавил депутат.

Парламентарий пообещал привлечь к уголовной ответственности нападавших.

«И я хочу передать Труханову, что он обязательно увидит торжество справедливости. Мы покажем рожи бандитов, назовём их поименно, чтобы они не думали, что всё пройдёт безнаказанно. А нам – гражданам сильной Украины – пожелаю праздновать в следующем году настоящую независимость страны без бандитов. Потому что, когда власть «языком сшивает страну», а на самом деле лишает права голоса полмиллиона человек на Донбассе, делает их «гражданами второго сорта», банды свирепствуют на улицах, а Офис президента причастен к «отжиму» телеканалов, то это ну очень странное «сшивание»! Мы на словах уже вступили и в ЕС, и в НАТО, мы перестали летать в космос, но сделали самый большой тризуб из сала! Пора заканчивать с вакханалией шутовства и экономического дебилизма и сажать бандитов, которые дерутся и матюкаются в прямом эфире, в тюрьму!» – резюмировал Вадим Рабинович.

В связи с происшедшим, обнародовано Заявление партии ОП-ЗЖ, в котором, в частности, говорится:

«Особое возмущение вызывает тот факт, что молодчики, препятствовавшие законной деятельности народного депутата Украины, депутатов местных советов и профессиональной деятельности журналистов, нарушавшие общественный порядок и применявшие силу к окружающим, делали это при полном попустительстве сотрудников правоохранительных органов.

Национал-радикалы осознанно и при содействии правоохранительных органов реализуют «теорию разбитых окон», которая рассматривает отдельные правонарушения не только как индикатор криминогенной обстановки, но и как активный фактор, влияющий на уровень преступности в целом, поощряющий её.

«Нацкорпус» накануне местных выборов приучает своих активистов к тому, что они имеют право нарушать закон, и правоохранительные органы не будут привлекать к ответственности за это. В конечном счёте это ведёт к мощной волне особо тяжких преступлений: убийствам, терроризму, захватам заложников.

Происшествие в Одессе является очередным подтверждением того факта, что Зеленский и его окружение не способны обеспечить безопасность граждан, правопорядок на улицах даже в день главного государственного праздника – Дня Независимости Украины.

Не вызывает сомнения, что акция национал-радикалов является местью народному депутату Татьяне Плачковой за её принципиальную позицию и критику власти, которая на протяжении года неспособна убрать с одесского пляжа танкер «Делфи». Это нападение, осуществлённое при науськивании Зеленского, осуществлялось под прикрытием «Муниципальной варты», контролируемой мэром Одессы Геннадием Трухановым силами «Национального корпуса».

«Оппозиционная платформа – За жизнь» требует очистить Одессу от Труханова, его карманной «Муниципальной варты», и спевшихся с ними фашиствующих национал-радикалов, а также привлечь их к уголовной ответственности за препятствование законной деятельности народного депутата, депутатов местных советов и журналистов, и нападение на них».

Как сообщала Одесса News, в июле народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Татьяна Плачкова организовала митинг против кредита, который Одесский горсовет собирался взять в «Альфа-банке».

Видео: ZIK

Фото: ZIK, ОП-ЗЖ