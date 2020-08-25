Зеленский ко Дню независимости отметил труд нескольких жителей Одесской области

Накануне Дня независимости Украины Президент Владимир Зеленский издал Указ о награждении государственными наградами.

Текст Указа публикуется на официальном сайте Офиса Президента Украины.

За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм награждён орденом князя Ярослава Мудрого V степени БУЗЬКО Юрий Иванович — многодетный отец и опекун детей с инвалидностью, президент Украинского детского фонда Одесской области.

Орденом «За заслуги» I степени президентским Указом наградили БРОНЗА Иосифа Львовича — председателя совета адвокатов Одесской области и ЛОМАЧЕНКО Анатолия Николаевича — тренера-преподавателя боксёрского клуба «Аккерман» г.Белгород-Днестровский Одесской области.

Орденом «За заслуги» II степени награждена уроженка Одессы СВИТОЛИНА Элина Михайловна — член национальной сборной команды Украины по теннису.

Орденом княгини Ольги III степени награждена Лаврюкова Светлана Яковлевна — директор коммунального некоммерческого предприятия «Городская клиническая инфекционная больница» Одесского городского совета.

Также присвоены почётные звания: «Народный художник Украины»- КРАВЧЕНКО Анатолию Григорьевичу — художнику-графику из Одессы; «Заслуженный артист Украины» — КОНДРАТЬЕВУ Владимиру Александровичу — солисту-вокалисту Одесского академического театра музыкальной комедии имени М.Водяного и САПСОВИЧ Александре Андреевне — пианистке, старшему преподавателю кафедры Одесской национальной музыкальной академии имени А. В. Неждановой; «Заслуженный донор УКРАИНЫ» — НОВИКОВУ Сергею Михайловичу — донору из Одессы; «Заслуженный врач Украины» — ГУЛЕВИЧ Елене Степановне — врачу и ЕСИПЕНКО Светлане Владимировне — главному врачу коммунального некоммерческого предприятия «Одесский областной центр социально значимых болезней» Одесского областного совета; СОЛТЫК Тамаре Григорьевне — заведующему подразделения «Овидиопольский районный отдел лабораторных исследований» государственного учреждения «Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».

Званий «Заслуженный работник культуры Украины» удостоен ПЛАЧИНТА Юрий Николаевич — художественный руководитель Новосёловского сельского дома культуры Саратского района Одесской области, «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины»- ГАВРУШЕНКО Галина Ивановна — заместитель начальника коммунального учреждения «Одесский региональный центр по физической культуре и спорту лиц с инвалидностью «Инваспорт» и МУСТАФАЕВ Азер Махмуд оглы — старший преподаватель кафедры Одесского национального университета имени И.И.Мечникова; «Заслуженный художник Украины» — БУГАЙЦОВ Олег Павлович — художник-керамист, живописец из Одессы.

Как сообщала Одесса News, в мае 2020 года в честь Дня науки Президент Украины Владимир Зеленский наградил группу одесских учёных высокими государственными наградами.