Зеленский изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего

15 июля Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Ставки Верховного Главнокомандующего.

Указ об этом опубликован на сайте Главы государства.

Введены в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего Александр Трепак — командующий Сил специальных операций Вооружённых Сил Украины и Алексей Морозов – начальник Управления государственной охраны Украины.

Другим пунктом Указа выведены из состава Ставки Верховного Главнокомандующего Александр Кубраков, бывший вице-премьєр-министр по восстановлению–министр развития громад, территорий и инфраструктуры, Сергей Лупанчук, бывший командующий Сил специальных операций ВСУ и Сергей Рудь, бывший начальник Управления госохраны Украины.

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