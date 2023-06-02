Мэр Одессы поздравил отряд морохраны погранслужбы с годовщиной основания

Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил военнослужащих 1-го отряда Морской охраны Государственной пограничной службы Украины с 23-летием со дня основания.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«Благодарю вас за ратную службу и храбрость в отстаивании целостности границ нашего государства. Каждый день вы охраняете наше спокойствие и внушаете уверенность одесситов в защищённости наших морских границ. Желаю вам крепкого здоровья, несокрушимого духа и стальной воли. А всем нам – скорейшей победы Украины!» — обратился мэр Одессы к военным.

Геннадий Труханов наградил военнослужащих Морской охраны отличиями и ценными подарками.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года морские пехотинцы Военно-морских сил Вооружённых сил Украины в Подольске Одесской области получили от благотворителей более 20 внедорожников для выполнения задач по назначению.

Фото: «Одесса»

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