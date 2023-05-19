Одесские морпехи получили от благотворителей более 20 внедорожников

Морские пехотинцы Военно-морских сил Вооружённых сил Украины получили от благотворителей более 20 внедорожников для выполнения задач по назначению.

Об этом ВМС Украины сообщают в Facebook.

Отмечается, что очередная передача автомобилей подразделениям морской пехоты состоялась в Подольске Одесской области при участии командующего логистикой командования ВМС контрадмирала Игоря Ступницкого.

В ВМС отметили, что сегодня одним из главных вопросов руководства национального флота является всестороннее обеспечение и поддержка подчинённых подразделений, мужественно противостоящих на фронте российскому агрессору. С этой целью командованием ВМС при содействии членов общественного союза «Всеукраинский аграрный совет» была передана очередная партия автомобилей подразделениям морской пехоты ВМС ВС Украины.

Подольск не случайно был выбран местом для передачи авто, ибо львиная доля членов Всеукраинского аграрного совета работают именно в Одесской области, а общины Подольского района по собственной инициативе уже длительное время и активно помогают украинским защитникам, говорится в сообщении.

В ходе передачи техники Ступницкий проинформировал, что за год благодаря поддержке членов этого Совета командованием ВМС Украины было передано уже около 80 автомобилей, которые распределены между бригадами и батальонами морской пехоты. Транспортные средства прошли все необходимые проверки и техническое обслуживание и помогают военнослужащим выполнять задачи в районах боевых действий.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с представителями одной из бригад Вооружённых Сил Украины, которой город оказывает постоянную поддержку.

Фото: ВМС Украины

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