Одесские яхтсмены закрывают очередной летний сезон

Традиционно, в начале ноября, с приходом холодов, закрывается навигация маломерных средств в Одессе и области.

Фоторепортаж с этого грустного для одесских яхтсменов события нашего корреспондента.

Массовые хождения под парусом постепенно завершаются и в яхт-клубах начинается активная подготовка судов к холодам и к первому этапу работ – подъёму яхты из воды, для чего используют специальный кран.



После подъёма судно устанавливают на так называемые кильблоки – опорную конструкцию для хранения на берегу, чтобы яхта не деформировалась.

После этого наступит этап технического обслуживания судна: замена масла, сервис аккумуляторов, герметизация выхлопных отверстий двигателя, мойка… и ожидание весны.

До следующей навигации!

Фото: Одесса News/Александр Александров