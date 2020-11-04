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Одесские яхтсмены закрывают очередной летний сезон

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Традиционно, в начале ноября, с приходом холодов, закрывается навигация маломерных средств в Одессе и области.

Фоторепортаж с этого грустного для одесских яхтсменов события нашего корреспондента.

Массовые хождения под парусом постепенно завершаются и в яхт-клубах начинается активная подготовка судов к холодам и к первому этапу работ – подъёму яхты из воды, для чего используют специальный кран.

После подъёма судно устанавливают на так называемые кильблоки – опорную конструкцию для хранения на берегу, чтобы яхта не деформировалась.

После этого наступит этап технического обслуживания судна: замена масла, сервис аккумуляторов, герметизация выхлопных отверстий двигателя, мойка… и ожидание весны.

До следующей навигации!

Фото: Одесса News/Александр Александров

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