Одесская флибустьерша угнала яхту

Патрульные полицейские и морские пограничники задержали жительницу Одессы, которая угнала прогулочную яхту «Чёрная жемчужина».

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области на своей странице в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошёл в яхт-клубе на морвокзале. О пропаже яхты заявил её владелец, который, придя на причал, не обнаружил её.

Через некоторое время патрульные и военнослужащие морской охраны Госпогранслужбы нашли яхту, которая врезалась в бетонную ограду порта, не сумев покинуть гавань. 25-летняя флибустьерша была на яхте с признаками наркотического опьянения и заявила, что хотела попасть в Николаев.

Правоохранители выяснили, что пиратка находится в розыске. Также в течение последнего года на неё дважды составляли админматериалы за управление транспортными средствами в состоянии наркотического либо алкогольного опьянения.

В патрульной полиции сообщили, что на женщину составили админпротокол по ч.3 ст.130 — пьяное вождение. Далее ею займутся следователи.

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Фото: Facebook/Патрульная полиция Одесской области

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