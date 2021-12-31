В Одессе водитель наехал на патрульного, полицейские открыли огонь

В Одессе 30 декабря водитель с признаками алкогольного опьянения наехал на патрульного.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

Утром правоохранители получили сообщение о том, что на улице Академика Королёва пьяный мужчина садится за руль. Патрульные остановили его автомобиль, однако водитель закрылся внутри.

«А потом вообще пытался уехать с места и совершил наезд на правоохранителя. Однако и это не остановило водителя», – говорится в сообщении.

По данным полиции, на требования патрульных остановиться водитель не реагировал, поэтому инспектор несколько раз выстрелил по колёсам автомобиля. Таким образом транспортное средство удалось остановить.

От проверки на предмет алкогольного опьянения задержанный отказался. На него составили протокол по ч.1 ст.130 (управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливают следователи, которые дадут правовую квалификацию действий неадекватного поведения водителя.

Как сообщала Одесса News, 22 декабря на автодороге Одесса-Вознесенск произошло ДТП с участием трёх грузовиков, во время которого погибли два водителя.

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