В Одесскую область пришла зима, а вместе с нею снег, ДТП и другие проблемы

В ночь с 30 ноября на 1 декабря Одесская область встретила зиму с довольно неожиданным снегом.

Впрочем, практика показывает, что снег — всегда явление неожиданное, особенно для дорожных и коммунальных служб.



Особенно много снега сегодня в Арцизе, Болграде, Измаиле, Килии, Раздельной и Ширяево.



По данным Службы автодорог, этой ночью в регионы выехали 84 единицы техники для расчистки от снега 8 трасс Одесской области.



Они работают на дорогах: М-05 Киев – Одесса, М-15 Одесса – Рени, М-13 Одесса – Кропивницкий, Т-16-08 Болград – Кубей – Арциз, Т-16-27 КПП «Серпневе» — Тарутино – Арциз – Сарата.

За ситуацией на дорогах следят сотрудники аналитического центра автодора, которые смотрят за трафиком через 27 онлайн-камер видеонаблюдения и следят за изменением погоды, получая данные с 15 метеодатчиков.

Работает также «горячая линия» для автомобилистов, попавших в чрезвычайную ситуацию на дорогах. Чтобы вызвать помощь для освобождения из снежного плена, нужно позвонить, отправить СМС или сообщение в мессенджеры на телефон +380(67) 575 68 86.



Не обошлось в первый день зимы без ДТП. Так, у села Новоукраинка в Раздельнянском районе Одесской области внедорожник вылетел со скользкой дороги и скатился на заснеженную обочину. Спасатели при помощи пожарной машины вытащили на проезжую часть внедорожник, никто не пострадал.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Одессе и области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, Думская